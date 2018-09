Merck : l'UE approuve le Keytruda pour le cancer du poumon

10/09/2018 | 16:49

Merck annonce ce lundi que la Commission européenne a approuvé le Keytruda pour le traitement des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules métastatique.



L'approbation de Bruxelles se base sur les résultats d'un essai de phase 3, montrant que le Keytruda avec pemetrexed et chimiothérapie améliore significativement la survie globale et la survie sans progression par rapport à la chimiothérapie seule.



Cette approbation permet la commercialisation de la combinaison étudiée dans les 28 États membres de l'UE plus l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.