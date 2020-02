Merck : la FDA accepte Recarbrio pour examen

03/02/2020 | 15:03

Merck a déclaré que son traitement contre la pneumonie à Recarbrio avait été accepté pour examen par la FDA américaine et pourrait être approuvé début juin.



La Food and Drug Administration a accepté pour examen une demande supplémentaire de nouveau médicament (sNDA) pour traiter les patients adultes atteints de pneumonie bactérienne acquise à l'hôpital et de pneumonie bactérienne associée à un ventilateur causée par des micro-organismes à Gram négatif.



La date de décision a été fixée au 4 juin, a indiqué Merck.



Recarbrio a été initialement approuvé par la FDA en 2019 pour le traitement des infections compliquées des voies urinaires.



