Merck : la FDA approuve une prescription étendue du Keytruda

12/04/2019 | 14:34

La Food and Drug Administration américaine a approuvé l'extension de l'utilisation du Keytruda, l'immunothérapie de Merck, aux patients pour lesquels une thérapie combinée pourrait ne pas être appropriée.



Merck précise que cette extension inclut la monothérapie pour le traitement de première intention de certains patients atteints d'un cancer bronchique non à petites cellules de stade III.





