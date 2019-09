Merck : la FDA élargit l'approbation du traitement du VIH-1

20/09/2019 | 16:37

Le fabricant américain de médicaments Merck a déclaré que les régulateurs américains avaient approuvé l'extension de l'utilisation de ses médicaments Pifeltro et Delstrigo afin d'inclure les patients vivant avec le VIH-1 qui sont virologiquement supprimés.



Les indications étendues signifient que certaines personnes infectées par le VIH-1 et leurs médecins auront le choix de remplacer leur traitement antirétroviral actuel par Pifeltro et Delstrigo en association avec d'autres agents antirétroviraux.



Les deux médicaments ont été approuvés aux États-Unis en 2018 pour le traitement de l'infection à VIH-1 chez les adultes sans antécédents de traitement antirétroviral.



