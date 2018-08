Merck : la FDA valide un traitement contre le cancer du foie

17/08/2018 | 12:57

Eisai et Merck annoncent que le Lenvima a été approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) américaine comme traitement du type le plus courant de cancer du foie.



Cette approbation se base sur les résultats d'une étude de phase 3, dans laquelle le Lenvima a démontré son effet sur la survie globale et des améliorations significatives de la survie sans progression, par rapport au Sorafénib de Bayer, chez les patients atteints d'un carcinome hépatocellulaire non résécable.



Le Lenvima avait déjà été approuvé aux États-Unis pour le cancer de la thyroïde et chez les patients atteints de carcinome rénal avancé.





