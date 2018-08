Merck : lance une application pour les malades du diabète

20/08/2018 | 12:57

Merck et Healthy Interactions ont annoncé en fin de semaine dernière le lancement d'une plate-forme numérique et d'une application mobile aux États-Unis, permettant de faciliter les communications entre les patients diabétiques et les éducateurs.



L'application proposera un chat vidéo ainsi que des activités hebdomadaires pour soutenir et maintenir l'engagement des patients. Ces derniers pourront également choisir d'entrer des informations sur leur santé que leurs éducateurs seront en mesure de consulter et auxquelles ils pourront répondre.



L'éducateur est un professionnel de santé dont la mission est d'aider les patients à acquérir ou à maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie au quotidien, en prenant en compte les spécificités de leur diabète.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.