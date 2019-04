01/04/2019 | 16:32

Merck annonce ce lundi que les autorités chinoises de santé ont approuvé le Keytruda, en association avec une chimiothérapie, pour le traitement de première intention des patients atteints d'un cancer du poumon métastatique non à petites cellules.



Cette approbation représente une avancée majeure dans un pays où le cancer du poumon tue plus de 626.000 personnes chaque année, rappelle Merck.





