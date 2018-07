25/07/2018 | 12:32

Merck a indiqué hier que son traitement contre le cancer, le Keytruda, avait atteint son principal objectif dans une étude, améliorant en effet de manière significative la survie de patients atteints d'un cancer de la tête et du cou.



L'essai se poursuivra, a expliqué Merck, afin d'évaluer le médicament en monothérapie et en association avec la chimiothérapie, a déclaré Merck.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.