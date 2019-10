Merck : nouveau relèvement des objectifs annuels

29/10/2019 | 12:52

A l'occasion de ses trimestriels, Merck relève et resserre ses fourchettes cibles pour l'ensemble de 2019, anticipant désormais un BPA ajusté entre 5,12 et 5,17 dollars et des revenus entre 46,5 et 47 milliards.



Sur son troisième trimestre, le groupe de santé a engrangé un BPA ajusté en croissance de 27% à 1,51 dollar, battant de 27 cents le consensus, pour des revenus en hausse de 15% à 12,4 milliards de dollars (+16% à taux de changes constants).



Merck met en avant le dynamisme de ses activités en oncologie, avec une augmentation de 62% des ventes de son médicament-phare Keytruda, et en vaccins de santé humaine, dont les revenus ont progressé de 17%.



