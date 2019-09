Merck : nouvelle approbation pour le Keytruda

04/09/2019 | 14:29

L'immunothérapie de Merck, le Keytruda, a été approuvée en Europe pour les patients atteints du type de cancer du rein le plus répandu, annonce ce mercredi le fabricant américain de médicaments.



Cette approbation concerne les patients atteints d'un carcinome rénal avancé, l'un des types de cancer les plus meurtriers puisque la majorité des patients décède dans les cinq ans suivant le diagnostic initial.



Environ 90% des cancers du rein sont des carcinomes à cellules rénales. On estime ainsi que l'année dernière, 136.500 nouveaux cas de cancer du rein ont été diagnostiqués en Europe, et environ 54.700 personnes sont décédées des suites de cette maladie.



