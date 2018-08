Merck : nouvelle indication pour Keytruda aux Etats-Unis

21/08/2018 | 15:05

Merck annonce que la FDA (Food and Drug Administration) des Etats-Unis a approuvé une nouvelle indication pour son Keytruda, pour le traitement du cancer du poumon non à petite cellule métastatique non squameux.



L'autorité sanitaire étend ainsi le label de cette immunothérapie en combinaison avec pemetrexed et chimiothérapie, pour le traitement en première ligne de cette maladie sans aberration génomique tumorale du gène EGFR ou ALK.



Le laboratoire pharmaceutique précise que dans un essai de phase III sur 405 patients, Keytruda en combinaison avec pemetrexed et chimiothérapie au platine, a réduit le risque de décès de moitié par rapport à une chimiothérapie seule.



