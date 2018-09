Merck : procédure accélérée accordée par la FDA au Keytruda

04/09/2018 | 16:09

Merck annonce ce mardi que la Food and Drug Administration (FDA) a accepté la mise en place d'une procédure accélérée pour le Keytruda de Merck, pour le traitement du carcinome à cellules de Merkel, une forme rare de cancer de la peau.



Le Keytruda de Merck est actuellement testé pour le traitement de nombreuses formes de cancer. 800 études et essais sont ainsi en cours, selon Merck.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.