Merck : procédure accélérée pour une combinaison avec Eisai

31/07/2018 | 15:45

Merck et l'entreprise japonaise Eisai annoncent ce mardi que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a accordé à la combinaison du Keytruda et du Lenvima, pour le traitement du carcinome de l'endomètre métastatique, le statut de 'Breakthrough Therapy', lui permettant de bénéficier d'une procédure accélérée.



Il s'agit de la deuxième fois que l'association Keytruda / Lenvima bénéficie de ce statut.



Cette thérapie combinée est développée conjointement par Eisai et Merck dans le cadre d'une collaboration stratégique annoncée en mars 2018.





