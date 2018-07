Merck : relèvement d'objectifs pour 2018

27/07/2018 | 13:37

Dépassant les attentes sur son deuxième trimestre, Merck resserre et relève sa fourchette cible de BPA ajusté pour l'ensemble de 2018, à entre 4,22 et 4,30 dollars, pour des revenus désormais anticipés entre 42 et 42,8 milliards.



Sur le trimestre écoulé, le groupe de santé affiche un BPA ajusté (non GAAP) en croissance de 5% à 1,06 dollar, soit trois cents de plus que le consensus, pour des revenus en hausse de 5% à 10,5 milliards de dollars, dont 1% d'effet de changes positif.



'Nous continuons de consolider notre leadership en immuno-oncologie et, avec d'autres piliers clés de croissance dont la santé animale, nous sommes confiants dans la vigueur de nos activités', commente le PDG Kenneth Frazier.



