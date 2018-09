Merck : revue prioritaire octroyée par la FDA pour Keytruda

12/09/2018 | 15:00

Merck indique que la FDA des Etats-Unis a octroyé une revue prioritaire pour son Keytruda dans le traitement du cancer du poumon non à petites cellules métastatique, avec une date cible pour sa décision fixée au 11 janvier 2019.



Pour rappel, une revue prioritaire permet d'accélérer le processus de revue pour autorisation d'un traitement par la FDA, le ramenant à une durée estimée à quelques mois au lieu d'environ un an pour des procédures plus ordinaires.



