Merck : s'associe à Tessa contre le cancer du col de l'utérus

16/04/2019 | 17:10

La société de biotechnologie basée à Singapour Tessa annonce ce mardi une collaboration avec le géant américain Merck, afin de tester une combinaison de médicaments destinés au traitement du cancer du col de l'utérus.



En vertu de cet accord, Tessa mènera un essai multicentrique de phase 1b/2 afin d'évaluer l'innocuité et l'efficacité de l'association TT12 (Tessa) avec l'immunothérapie Keykuda de Merck, chez des patients atteints d'un cancer du col utérin récurrent ou métastatique avec HPV 16 et 18 positifs.



Cet essai devrait se dérouler aux États-Unis, à Singapour et en Corée du Sud.





