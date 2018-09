Merck : succès d'une étude de phase III pour Zerbaxa

11/09/2018 | 15:01

Merck annonce qu'une étude pivot de phase III évaluant son antibiotique Zerbaxa a atteint son objectif principal de non-infériorité par rapport au Meropenem de Pfizer dans le traitement de la pneumonie bactérienne contractée en milieu hospitalier.



Sur la base de ces résultats, le géant américain de la santé prévoit de déposer des dossiers auprès de la FDA des Etats-Unis et de l'Agence Européenne des Médicaments pour des approbations réglementaires dans cette nouvelle indication potentielle.



Pour l'heure, Zerbaxa est actuellement indiqué aux Etats-Unis dans le traitement des infections des voies urinaires et celui des infections intra-abdominales compliquées.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.