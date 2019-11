Merck : un médicament a été approuvé en Chine

Données financières (USD) CA 2019 46 686 M EBIT 2019 16 304 M Résultat net 2019 10 013 M Dette 2019 18 828 M Rendement 2019 2,60% PER 2019 22,2x PER 2020 17,8x VE / CA2019 5,08x VE / CA2020 4,74x Capitalisation 218 Mrd Graphique MERCK AND COMPANY Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique MERCK AND COMPANY Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 18 Objectif de cours Moyen 97,65 $ Dernier Cours de Cloture 85,70 $ Ecart / Objectif Haut 22,5% Ecart / Objectif Moyen 13,9% Ecart / Objectif Bas 5,02% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Kenneth C. Frazier Chairman, President & Chief Executive Officer Robert M. Davis CFO & Executive Vice President-Global Services Sandy Tremps Vice President-R&D IT CIO James H. Scholefield Chief Information & Digital Officer Thomas Henry Glocer Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) MERCK AND COMPANY 12.16% 218 191 JOHNSON & JOHNSON 6.99% 361 040 ROCHE HOLDING AG 25.53% 261 961 PFIZER -11.39% 214 060 NOVARTIS 22.28% 206 423 AMGEN 18.53% 139 360