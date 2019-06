USA: IBM, Walmart, Merck dans un projet de blockchain de médicaments

Ces entreprises ont précisé qu'elles allaient collaborer avec le cabinet de conseil KPMG pour créer un réseau à base de blockchain permettant de tracer en temps réel le parcours des médicaments dans la chaîne d'approvisionnement et de distribution du secteur pharmaceutique aux Etats-Unis.

L'objectif est de disposer d'informations plus fiables et rapides, via la transparence et l'inviolabilité supposées de la technologie blockchain, pour s'assurer que les médicaments sont manipulés correctement et conservés à la bonne température.

Ce projet a été mis en place dans le cadre d'une loi destinée à lutter contre la contrefaçon, le vol, la contamination et la nocivité des médicaments.

(Tamara Mathias à Bangalore; Bertrand Boucey pour le service français, édité par Catherine Mallebay-Vacqueur)