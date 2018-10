Merck : Credit Suisse remonte son objectif de cours

11/10/2018 | 15:42

Credit Suisse réitère son opinion 'surperformance' sur Merck & Co et remonte son objectif de cours de 71 à 81 dollars, malgré la progression significative déjà enregistrée par le titre du groupe de santé américain cette année (+25%).



'Nous percevons de l'espace pour une hausse supplémentaire alors que l'entreprise continue de lancer Keytruda, en particulier dans le traitement en première ligne du cancer du poumon non à petites cellules', affirme l'analyste.



Credit Suisse reconnait que les investisseurs à plus long terme demeurent préoccupés à propos de l'expiration du brevet sur Januvia à la mi-2022, mais il relève ses estimations de BPA de 4,71 à 4,79 dollars pour 2019 et de 5,17 à 5,42 dollars pour 2020.



