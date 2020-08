Merck : accord de licence dans la maladie NASH

04/08/2020 | 16:33

Merck a annoncé mardi la signature d'un accord de licence avec le laboratoire sud-coréen Hanmi Pharmaceutical portant sur le développement et la commercialisation de son traitement expérimental contre la maladie du foie NASH.



Aux termes de l'accord, Merck obtiendra une licence exclusive afin de développer, de fabriquer et de distribuer l'efinopegdutide de Hanmi aux Etats-Unis et au niveau mondial.



En contrepartie, Hanmi percevra un paiement immédiat de 10 millions de dollars et pourrait prétendre jusqu'à 860 millions de dollars sous la forme de paiements d'étape en fonction de l'avancée du produit, récemment soumis à des tests cliniques de phase II.



