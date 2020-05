Merck : approbation dans le cancer de la prostate

20/05/2020 | 14:24

AstraZeneca et MSD (Merck & Co hors Amérique du Nord) annoncent que leur Lynparza a obtenu l'approbation de la FDA des Etats-Unis dans le cancer de la prostate résistant à la castration métastatique avec mutation du gène HRR.



Cette décision se fonde sur les résultats d'un essai de phase III ayant montré une forte réduction du risque de progression de la maladie et une amélioration cliniquement et statistiquement significative de la survie d'ensemble.



Après cette approbation aux Etats-Unis, AstraZeneca recevra de MSD un paiement d'étape réglementaire de 35 millions de dollars, paiement qui devrait être comptabilisé dans ses revenus de collaboration au deuxième trimestre 2020.



