Merck : encouragé par un vaccin anti-pneumocoque

22/06/2020 | 15:43

Merck a dévoilé lundi les résultats 'encourageants' de trois études évaluant la sécurité et l'immunogénicité d'un projet de vaccin contre le pneumocoque chez les patients infectés par le VIH.



A en croire le groupe biopharmaceutique américain, ces essais ont montré que le V114 provoquait une réponse immunitaire aux 15 sérotypes prévus et qu'il pouvait être administré en plus du vaccin contre la grippe chez les patients âgés de plus de 50 ans.



Le laboratoire indique qu'il envisage maintenant de déposer des dossiers d'enregistrement pour le vaccin.



Merck a également annoncé ce lundi que le Keytruda, son immunothérapie vedette, avait été approuvée en Chine pour le traitement en seconde ligne du carcinome épidermoïde de l'oesophage.



