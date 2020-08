Merck : le titre dopé par un relèvement de recommandation

03/08/2020 | 16:08

Merck enregistre l'une des plus fortes hausses de l'indice Dow Jones lundi matin après un relèvement de recommandation de Goldman Sachs, qui vient de passer à l'achat sur le titre du groupe pharmaceutique.



Goldman indique avoir rehaussé sa recommandation à 'acheter' contre 'neutre' auparavant, avec un objectif de cours remonté de 91 à 105 dollars.



Dans sa note, l'intermédiaire financier évoque le 'pipeline' prometteur du laboratoire dans différentes pathologies telles que le cancer, le VIH et le Covid, et juge que la perspective de la perte d'exclusivité sur son anticancéreux vedette Keytruda (prévue pour la fin de la décennie) est d'ores et déjà bien intégrée par le marché.



Le titre du géant américain de la santé gagne actuellement plus de 2%, alors que le Dow Jones progresse de moins de 0,5%.



