Merck : nouvelles données encourageantes dans le VIH

06/07/2020 | 15:23

Le géant américain de la santé Merck & Co fait part ce lundi de données supplémentaires renforçant le potentiel du médicament expérimental islatravir en combinaison avec doravirine, comme bithérapie chez les personnes vivant avec le VIH.



Une nouvelle analyse d'un essai de phase IIb, évaluant la sécurité et l'efficacité de cette combinaison, a en effet démontré que les participants passant de 3TC à islatravir-doravirine maintiennent une activité antivirale à à 48e semaine.



