Merck KGaA : UBS relève son objectif de cours

26/11/2019 | 11:45

UBS a relevé son objectif de cours sur les actions allemandes Merck KGaA de 96 euros à 104 euros. Le médicament Mavenclad du groupe pourrait s'avérer décisif pour la croissance de ses bénéfices pour 2020.



Dans une note aux clients, le bureau d'analyses - qui maintient une notation 'neutre' sur le titre - a déclaré que les choses se passaient bien dans la division LifeScience, mais qu'il est trop tôt pour évaluer les perspectives.



Cependant, le médicament Mavenclad pour le traitement de la sclérose en plaques devrait battre le consensus, écrit UBS dans son rapport.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.