Merck KGaA : Versum Materials accepte une offre plus élevée

08/04/2019 | 16:34

Merck KGaA a formulé une offre plus avantageuse pour Versum Materials, laquelle a été acceptée par l'entreprise américaine.



Le géant allemand de la chimie acquerrait ainsi toutes les actions en circulation de Versum Materials pour 53 dollars chacune, contre une précédente offre de 48 dollars par action qui avait été formulée en février.



Versum a annoncé avoir désormais l'intention de mettre fin à l'accord de fusion avec Entegris. Pour cela, il devra payer une indemnité de résiliation de 140 millions de dollars, condition sine qua none à la conclusion d'un accord de fusion définitif avec Merck.





