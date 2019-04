Merck KGaA : accord pour l'acquisition de Versum Materials

12/04/2019 | 15:05

Merck KGaA fait part d'un accord définitif pour l'acquisition de Versum Materials, pour 53 dollars par action, un prix impliquant une valeur d'entreprise estimée à 5,8 milliards de dollars pour ce fournisseur d'équipements pour la fabrication de semi-conducteurs.



Le groupe allemand de chimie et de pharmacie anticipe un effet immédiatement positif sur son BPA hors exceptionnel, ainsi que des synergies de coûts annuelles de 75 millions de dollars à la troisième année après la finalisation.



La transaction devrait être finalisée au cours du second semestre 2019, sous réserve de l'approbation des actionnaires de Versum et des autorités réglementaires compétentes, ainsi que d'autres conditions usuelles.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.