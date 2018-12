Merck KGaA : alliance stratégique avec genOway

11/12/2018 | 09:37

genOway et le groupe allemand de chimie-pharmacie Merck annoncent avoir conclu une alliance stratégique dans le domaine des modèles CRISPR/Cas9 pour le marché des modèles de rongeurs, comprenant une licence exclusive mondiale et un partenariat de recherche.



Ils vont collaborer au développement de nouvelles technologies et solutions innovantes utilisant CRISPR/Cas9, technique dite des 'ciseaux moléculaires' permettant de couper l'ADN à un endroit précis du génome, dans n'importe quelle cellule.



genOway utilisera la technologie CRISPR/Cas9 de modification génétique par intégration, brevetée par Merck, afin de générer et de vendre des modèles de rongeurs dans le monde entier. Les détails financiers de l'accord n'ont pas été précisés.



