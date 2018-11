Merck KGaA : coentreprise avec Palantir, échec d'une étude

19/11/2018 | 15:44

Merck KGaA annonce qu'il va constituer avec la société de logiciels Palantir Technologies une coentreprise sous le nom de Syntropy, destinée à soutenir la recherche contre le cancer avec une plateforme technologique collaborative.



'Syntropy doit faciliter un partage sécurisé et transparent de données entre les chercheurs et institutions participants, créant un écosystème qui incite à la collaboration et en fin de compte accélère la découverte scientifique', explique le groupe allemand.



Par ailleurs, Merck KGaA et son partenaire Pfizer font part d'un échec d'avelumab, seul ou avec chimiothérapie, dans un essai de phase III sur le traitement du cancer ovarien, n'ayant pas atteint ses objectifs principaux de survie globale et de survie sans progression.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.