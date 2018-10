Merck KGaA : confiant pour sa croissance en 2019

16/10/2018 | 11:15

Merck KGaA avance de 1% à Francfort, alors que le groupe allemand de chimie pharmacie déclare s'attendre à 'renouer avec une une croissance rentable' au regard de ses chiffres-clés dès 2019, à l'occasion de sa journée investisseurs.



Il met en avant notamment que ses activités de sciences de la vie continuent de viser une croissance rentable supérieure au marché et que ses activités de matériaux de performance procèdent à un réalignement de leur recherche-développement.



Merck confirme en outre ses objectifs pour 2018 tels que présentés lors de sa publication semestrielle, à savoir, sur une base organique, un EBITDA ajusté en baisse de 1% à 3%, des revenus en croissance de 3 à 5% et un BPA ajusté entre cinq et 5,40 euros.



