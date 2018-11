Merck KGaA : dépasse le consensus au 3e trimestre

14/11/2018 | 11:26

Merck KGaA gagne 1,7% à Francfort, après la publication d'un BPA hors exceptionnel en baisse de 7,7% à 1,32 euro au titre du trimestre écoulé, mais battant de six cents le consensus, et d'un EBITDA ajusté en repli de 5,9% à 963 millions d'euros.



Les revenus du groupe allemand de chimie pharmacie ont augmenté de 6,6% à 3,7 milliards d'euros, dont une croissance organique de 8,8% emmenée par les sciences de la vie et la santé alors que les matériaux de performances ont progressé modérément.



Merck KGaA confirme son objectif pour l'ensemble de 2018 sur une base organique, d'un EBITDA en baisse de 1% à 3%, mais table sur des revenus en croissance organique de 4 à 6%, son BPA étant quant à lui anticipé entre cinq et 5,30 euros.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.