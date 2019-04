Merck KGaA : la FDA valide un traitement contre la SEP

01/04/2019 | 14:10

Merck KGaA annonce que les régulateurs de santé américains ont approuvé vendredi un nouveau médicament contre la sclérose en plaques, qui promet une efficacité de deux ans avec seulement 20 jours de traitement par voie orale.



La FDA (Food and Drug Administration) américaine a ainsi approuvé les comprimés de Mavenclad pour le traitement des adultes atteints d'une forme récurrente-rémittente de la maladie, et d'une forme évolutive secondaire active



Dans le programme d'essais cliniques, 81% des patients ne présentaient pas de rechute après deux ans de traitement oral de courte durée, contre 63% des patients ayant reçu le placebo.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.