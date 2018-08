Merck KGaA : manque les attentes au 2e trimestre

09/08/2018 | 09:37

Merck KGaA lâche 2,9% à Francfort, après la publication d'un bénéfice net trimestriel en baisse de 42% à 247 millions d'euros, soit un BPA de 1,23 euro par action, manquant de sept centimes l'estimation moyenne des analystes.



Hors exceptionnel, l'EBITDA du groupe de chimie pharmacie a diminué de 13,7% à 920 millions d'euros, pour des revenus stables (+0,5%) à 3,7 milliards. En organique, les ventes nettes se sont accrues de 5,2%, grâce aux activités santé et sciences de la vie.



Merck KGaA confirme ses objectifs pour l'ensemble de 2018 sur une base organique, d'un EBITDA en baisse de 1% à 3% et de revenus en croissance de 3 à 5%, son BPA étant quant à lui anticipé entre cinq et 5,40 euros.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.