Merck KGaA : obtient l'approbation du Japon pour un médicament

25/03/2020 | 12:19

EMD Serono, l'unité biopharmaceutique de Merck en Allemagne, a déclaré que les autorités de réglementation japonaises avaient approuvé son médicament Tepmetko pour le traitement des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules non résécable, avancé ou récurrent avec des altérations de saut METex14.



Il s'agit de la première approbation réglementaire au monde pour un inhibiteur oral MET - une petite molécule conçue pour inhiber le récepteur oncogène MET - pour le traitement du cancer du poumon non à petites cellules avancé abritant des altérations du gène MET.



Tepmetko est administré à 500 mg une fois par jour sous forme de deux comprimés à 250 mg.



Avec 2 millions de cas diagnostiqués chaque année, le cancer du poumon est le type de cancer le plus répandu dans le monde, avec des altérations du MET survenant dans 3% à 5% des cas de cancer du poumon non à petites cellules.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.