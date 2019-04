Merck KGaA scelle le rachat de l'américain Versum pour 5,8 milliards d'euros

Berlin (awp/afp) - Le groupe allemand de pharmacie et de chimie Merck KgaA a annoncé vendredi avoir signé un accord pour l'acquisition du fournisseur américain de produits électroniques Versum Materials pour 5,8 milliards d'euros, qui était aussi convoité par son compatriote Entegris.

Le groupe de Darmstadt compte débourser 53 dollars en numéraire par action, après avoir remonté son offre par rapport aux 48 dollars proposés en février.

Versum, un fabricant de composants pour les semi-conducteurs, juge dans un communiqué conjoint l'offre du groupe allemand "sûre et attractive" pour ses actionnaires.

Avec des ventes d'environ 1,2 milliard d'euros en 2018 réalisées avec 2.300 employés en Asie et en Amérique du Nord, Versum sera intégré à la division "matériaux de performance" de Merck, qui a enregistré l'an dernier 2,4 milliards d'euros de ventes dans les composants pour circuits électroniques et autres cristaux liquides pour les écrans d'ordinateur.

Cette acquisition sera pour Merck la plus importante depuis la reprise du fournisseur américain de matériel de laboratoire Sigma-Aldrich en 2015, pour un montant record de 17 milliards de dollars.

Le groupe de Darmstadt vise des synergies de 75 millions d'euros d'ici trois ans après la finalisation de l'acquisition.

Sa division "matériaux de performance" restera toutefois la plus petite à côté de celles des produits pharmaceutiques et des "sciences de la vie", qui ont engrangé chacune plus de six milliards d'euros de ventes en 2018.

Merck KgaA, plus vieille société chimique et pharmaceutique du monde, avancera ainsi ses pions sur le continent américain, où elle a investi pendant la décennie écoulée environ 24 milliards de dollars à travers des acquisitions, parmi lesquelles figure celle de Millipore en 2010.

Merck KgaA espère finaliser la présente opération "durant la seconde partie de 2019", en attendant de recevoir les autorisations réglementaires.

A la Bourse de Francfort, l'annonce a été accueillie avec frilosité, l'action Merck KgaA chutant de 2,38% à 96,88 euros, dans un marché en hausse de 0,60%.

afp/rp