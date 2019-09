Merck KGaA : avis de la FDA pour un médicament anticancéreux

11/09/2019 | 11:58

La FDA américaine a attribué à un médicament expérimental de Merck une désignation thérapeutique révolutionnaire pour le traitement d'un type de cancer du poumon agressif, a annoncé le fabricant allemand de médicaments.



La Food and Drug Administration a accordé la désignation de thérapie de pointe au tepotinib chez les patients atteints d'un cancer du poumon métastatique non à petites cellules (CPNPC) hébergeant des altérations à sauts de MET exon 14 qui ont progressé après la thérapie.



Le cancer du poumon est le type de cancer le plus répandu dans le monde, avec 2 millions de cas diagnostiqués chaque année. Des altérations de la voie de signalisation MET sont observées dans divers types de cancer, dont 3 à 5% des cas, avec un mauvais pronostic clinique.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.