Merck KGaA : consensus battu au 2e trimestre

Merck KGaA dévoile un BPA ajusté (hors exceptionnel) en hausse de 25,2% à 1,54 euro au titre du trimestre écoulé, battant de dix cents le consensus, et un EBITDA ajusté en progression de 23,8% à 1,1 millions d'euros (+20,3% en organique).



Les revenus du groupe allemand de santé et de chimie ont augmenté de 6,9% à quatre milliards d'euros, dont une croissance organique de 5,6% à laquelle toutes les régions ont contribué, en particulier l'Asie-Pacifique.



Merck KGaA confirme ses objectifs pour l'ensemble de 2019 de croissances organiques de 10% à 13% pour l'EBITDA ajusté et de 3 à 5% pour les revenus, ainsi que d'un BPA ajusté de l'ordre de 5,30 à 5,65 euros.



