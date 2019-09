Merck KGaA : début d'essais pour les scelroses multiples

10/09/2019 | 11:53

Le groupe Allemand Merck lance deux essais pivots de dernière phase sur l'efficacité et la sécurité de l'évobrutinib, un nouveau traitement oral de la sclérose en plaques récurrente.



Evobrutinib offre un nouveau double mécanisme d'action qui, outre les cellules B, aurait un impact sur les cellules myéloïdes et pourrait donc traiter la pathobiologie de la maladie d'une manière 'fondamentalement nouvelle', a déclaré le groupe.



Même avec les traitements les plus efficaces contre la sclérose en plaques récurrente, plus de 50% des patients présentent une activité clinique ou subclinique, a déclaré Merck.



L'évobrutinib est également à l'étude dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde et du lupus.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.