Merck KGaA : en forte hausse après l'analyse de Merrill Lynch

13/09/2019 | 13:06

Le titre Merck KGaA est en hausse de près 2% à la Bourse de Francfort profitant du relèvement de recommandation des analystes de Bank of America-Merrill Lynch.



Bank of America-Merrill Lynch, dans une note sur le secteur pharmaceutique européen, a annoncé que sa recommandation sur le titre Merck était passée de 'sous-performance' à 'neutre', sur la base de 'meilleures perspectives à moyen terme'.



Citant la 'dynamique positive' du groupe, BAML a également relevé son objectif de cours sur le titre, passant de 100 euros à 110 euros.



