Merck KGaA : en hausse après l'annonce de ses perspectives

Le titre progresse de plus de 1% après sa journée investisseurs. Le groupe allemand a annoncé s'attendre à une croissance rentable et durable de ses trois activités au cours des prochaines années.



Pour 2019, Merck pense augmenter ses ventes, l'EBITDA et son BPA, tout en visant une croissance rentable pour 2020 et au-delà, a indiqué le groupe aux analystes et investisseurs.



Dans le secteur de la santé, Merck a annoncé son intention d'atteindre un chiffre d'affaires annuel supplémentaire d'environ 2 milliards d'euros avec de nouveaux médicaments d'ici 2022.



Dans les années à venir, son secteur des sciences de la vie devrait maintenir une trajectoire de croissance supérieure à celle du marché, enregistrant une croissance annuelle de 5% à 8% par an, a déclaré le groupe.



Enfin, l'activité des matériaux de performance devrait reprendre sa croissance à partir de 2020, avec une croissance comprise entre 2% et 3% à partir de 2020.



