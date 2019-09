Merck KGaA : nouvelles données positives pour Mavenclad

12/09/2019 | 12:17

Le groupe Allemand Merck a dévoilé aujourd'hui de nouvelles données concernant Mavenclad, qui caractérisent davantage le profil d'efficacité et de tolérance à long terme de son médicament pour la sclérose en plaques.



Selon les résultats d'une analyse post-hoc, 75% des patients présentaient un statut d'invalidité stable ou amélioré cinq ans après le traitement.



Ces données ont été présentées lors du congrès du Comité européen pour le traitement et la recherche sur la sclérose en plaques (ECTRIMS), qui s'est tenu à Stockholm, en Suède.



Mavenclad a été approuvé dans 69 pays, y compris les États-Unis.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.