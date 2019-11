Mercury Systems, Inc. : Un niveau d'achat

Données financières (USD) CA 2020 788 M EBIT 2020 101 M Résultat net 2020 77,0 M Trésorerie 2020 195 M Rendement 2020 - PER 2020 51,2x PER 2021 42,8x VE / CA2020 4,75x VE / CA2021 4,12x Capitalisation 3 934 M Prochain événement sur MERCURY SYSTEMS, INC. 05/11/19 Baird Global Industrial Conference Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 10 Objectif de cours Moyen 80,67 $ Dernier Cours de Cloture 70,92 $ Ecart / Objectif Haut 22,7% Ecart / Objectif Moyen 13,7% Ecart / Objectif Bas 4,34% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Mark Aslett President, Chief Executive Officer & Director Vincent Vitto Chairman Didier M. C. Thibaud Chief Operating Officer & Executive Vice President Michael D. Ruppert Chief Financial Officer, Treasurer & Executive VP William Conley Chief Technology Officer & Senior Vice President