Mereo BioPharma Group plc : Mereo BioPharma : des accords de financement font progresser le titre

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Mereo BioParma a annoncé avoir reçu un financement par OCA de la part Novartis et avoir finalisé un contrat d'achat de titres avec Aspire Capital. La biotech britannique, actuellement en phase de recherche sur différents médicaments pour traiter des maladies rares (maladie des os de verre, déficit gonadotrope…) et le cancer, vient de trouver un financement pour continuer ses travaux de recherche. Dans un premier temps, Novartis, actionnaire historique de la société (à hauteur de 16%), s'est engagé dans un programme de financement par obligations convertibles en actions, à hauteur de 5M €. Cette obligation échéance 3 ans, au nominal de 6%, sera subordonnée aux engagements actuels de la société auprès de Silicon Valley Bank et Kreos Capital. D'autre part, le fonds spécialisé dans le secteur de la santé : Aspire Capital, a conclu un accord d'achat d'actions ordinaires échangeables en ADS (American Depositary Share). Le fonds a déjà effectué un investissement initial de 3M $ portant sur 11 432 925 actions ordinaires. Il devrait par la suite (selon l'accord conclu avec Mereo), continuer d'acquérir des actions ordinaires au cours des 30 prochains mois (prolongeables 30 mois supplémentaires), pour un montant final de 25M $. Ces accords devraient permettre à Mereo, dont les produits sont toujours en phase d'étude, de continuer à financer ses recherches. Cette perspective de développement a permis au titre de progresser de 24% à 31 GBp.

Gallien Girardot © Zonebourse.com 2020