Mersen : Un niveau d'achat 18/09/2019 | 09:36

Cours d'entrée : 29.3€ | Objectif : 32.5€ | Stop : 28.3€ | Potentiel : 10.92% La pression vendeuse pourrait s'essouffler prochainement sur le titre Mersen. En effet, la zone support actuellement testée des 29 EUR arrive en renfort et pourrait contenir, au moins à court terme, les velléités baissières.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 32.5 €. Graphique MERSEN Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts La zone actuelle constitue un bon point d'entrée pour les investisseurs intéressés par le dossier dans une optique à moyen / long terme. En effet, le titre évolue à proximité du support des 28.01 EUR en données hebdomadaires.

Les cours se rapprochent du soutien en données quotidiennes situé vers 28.3 EUR, conférant ainsi un bon timing d'intervention.

La visibilité liée à l'activité du groupe apparaît relativement bonne compte tenu des écarts réduits des différentes estimations des analystes.

Fondamentalement, avec un ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de l'ordre de 0.88 pour l'exercice en cours, la société apparaît faiblement valorisée.

La société présente des multiples de résultat très attrayants.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

La tendance en données hebdomadaires ressort positive au-dessus de la zone de soutien des 28.01 EUR.

Données financières (EUR) CA 2019 947 M EBIT 2019 101 M Résultat net 2019 63,8 M Dette 2019 227 M Rendement 2019 3,61% PER 2019 9,43x PER 2020 9,29x VE / CA2019 0,88x VE / CA2020 0,83x Capitalisation 604 M Prochain événement sur MERSEN 29/10/19 Q3 2019 Publication évolution de l'activité

Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 6 Objectif de cours Moyen 37,75 € Dernier Cours de Cloture 29,25 € Ecart / Objectif Haut 47,0% Ecart / Objectif Moyen 29,1% Ecart / Objectif Bas 19,7%