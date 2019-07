Mersen : Oddo confirme son conseil et son objectif

09/07/2019 | 10:25

Mersen a annoncé l'acquisition d'actifs dans le graphite provenant de l'ancien site de Graftech situé à Columbia (Tennessee). Suite à cette opération, Oddo confirme son conseil à l'achat et son objectif de 35 E.



' Ces Capex supplémentaires pourraient se situer entre 25 et 35 ME dans les 3 à 5 ans à venir pour accroître de 2 000 à 4 000 tonnes les capacités de production de graphite ' précise Oddo.



' Cette opération permettra un retour sur investissement élevé avec un EBITDA additionnel qui pourrait se situer entre 5 et 10 ME à horizon 2023 soit un ROCE compris entre 15 et 25% ' rajoute le bureau d'analyses.



Oddo s'attend à un CA en hausse de 12,5% et un résultat opérationnel courant de 52,8 ME au 1er semestre (contre 45,8 ME) en hausse de 15% soit une marge opérationnelle courante de 10,9% (+30 pb). Pour l'ensemble de l'exercice, Oddo retient le haut de fourchette des guidances annuelles (rappel organique +2/5% et une marge opérationnelle courante comprise entre 10,5 et 10,7%).



