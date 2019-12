Mersen : Oddo confirme son opinion et l'objectif

04/12/2019 | 10:23

Mersen a annoncé l'acquisition de la société Advanced Graphite Materials Italy S.R.L (AGM) auprès de la famille Reineke, acteur familial historique du graphite et des isolants en fibre de carbone. Suite à cette annonce, Oddo confirme son opinion Achat avec un objectif de 35 E.



Oddo estime qu'il y a avec cette acquisition une complémentarité produits et géographiques. Le bureau souligne également l'impact relutif dès l'intégration.



Le groupe a réalisé 3 opérations M&A ces 6 derniers mois. Il a réalisé l'acquisition en novembre dernier de GAB Neumann GmbH, un spécialiste du design, de la fabrication et de la vente d'échangeurs de chaleur en graphite et en Carbure de Silicium (SiC) pour le marché de la chimie.



Le groupe a également réalisé en juillet l'acquisition d'actifs dans le graphite provenant de l'ancien site de Graftech situé à Columbia (Tennessee).



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.