MERSEN : réaffirme ses perspectives 2019

Mersen a dégagé au troisième trimestre 2019 un chiffre d’affaires consolidé de 234 millions d’euros en croissance organique de 2,5 %. En tenant compte d’un effet de change légèrement favorable, le chiffre d’affaires est en croissance totale de plus de 5 %. "Le travail de transformation effectué ces dernières années nous permet de bénéficier du dynamisme de marchés porteurs et d’être ainsi plus résistants aux cycles économiques", a notamment commenté Luc Themelin, directeur général de Mersen.Dans le détail, les ventes du pôle Advanced Materials s'élèvent à 134 millions d'euros, en croissance organique de plus de 5 % sur la période. Les marchés de l'électronique, de l'aéronautique et des industries de procédés soutiennent cette croissance. Les livraisons en Chimie sont au même niveau que l'année dernière, après un premier semestre marqué par des facturations importantes liées au séquencement des affaires.Les ventes du pôle Electrical Power atteignent plus de 100 millions d'euros sur le trimestre, en retrait de 1% à périmètre et changes constants. Le pôle bénéficie ce trimestre d'une bonne tenue des industries de procédés qui ne compense pas en totalité un ralentissement sur le marché de la distribution électrique et des livraisons en retrait sur le marché du ferroviaire.Concernant ses perspectives, le groupe maintient ses objectifs tels que publiés en juillet dernier, à savoir, pour l'année 2019, une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 4 % et 5% et une prévision de marge opérationnelle courante comprise entre 10,5 % et 10,7 %, avant impact de l'application de la norme IFRS16.