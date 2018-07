MERSEN : relève ses objectifs 2018

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Compte-tenu des résultats du premier semestre et d’une base de comparaison élevée au second semestre, Mersen anticipe désormais pour l’année 2018 une croissance organique du chiffre d’affaires comprise entre 7% et 9% contre une prévision entre 3% et 6 % communiquée précédemment. L'expert des spécialités électriques et des matériaux avancés estime que, sur la base des taux de change actuels, l’impact des devises sur le chiffre d’affaires annuel devrait se situer entre -25 et -30 millions d’euros. En outre, les acquisitions devraient apporter près de 2% de croissance.En conséquence, la marge opérationnelle courante du groupe devrait se situer entre 10,1% et 10,4% contre une prévision entre 9,6% et 10,1% communiquée précédemment en intégrant l'impact des récentes acquisitions.Le groupe a réalisé au premier semestre 2018 un résultat net de 29,3 millions d'euros, contre 19,1 millions d'euros l'année dernière. Le résultat opérationnel courant a atteint 45,8 millions d'euros (+27,2%), soit une marge opérationnelle courante de 10,6% du chiffre d'affaires, en nette amélioration par rapport au premier semestre 2017 (8,8%).Le chiffre d'affaires consolidé a atteint 430 millions d'euros, en croissance organique de 11% . En tenant compte des effets de change de l'ordre de 23 millions d'euros et de l'intégration d'Idealec, la croissance est de 5,2%.