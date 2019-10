Mersen : Bonne performance au T3 2019

Les ventes du pôle Advanced Materials s'élèvent à 134 millions d'euros, en croissance organique de plus de 5 % sur la période. Les marchés de l'électronique, de l'aéronautique et des industries de procédés

Luc Themelin, Directeur Général de Mersen a déclaré : « Nous avons réalisé un 3ème trimestre de bonne facture dans un contexte macroéconomique chahuté, même si nous constatons un ralentissement de la croissance de nos ventes. Le travail de transformation effectué ces dernières années nous permet de bé- néficier du dynamisme de marchés porteurs et d'être ainsi plus résistants aux cycles économiques. Dans ce contexte, nous maintenons nos prévisions de croissance du chiffre d'affaires et de la marge opération- nelle courante pour l'année 2019. »

soutiennent cette croissance. Les livraisons en Chimie sont au même niveau que l'année dernière, après un premier semestre marqué par des facturations importantes liées au séquencement des affaires.

Les ventes du pôle Electrical Power atteignent plus de 100 millions d'euros sur le trimestre, en retrait de 1% à périmètre et changes constants. Le pôle bénéficie ce trimestre d'une bonne tenue des industries de procédés qui ne compense pas en totalité un ralentissement sur le marché de la distribution électrique et des livraisons en retrait sur le marché du ferroviaire.

En Europe, le Groupe affiche une belle performance de plus de 5%. La croissance est soutenue dans les Pays Nordiques, en Italie et en Espagne portée par des facturations importantes pour le marché de la chimie. En Asie, les ventes du Groupe sont en léger retrait, en raison essentiellement de moindres facturations en Chine pour le marché de la chimie. Hors cet effet, la croissance serait de plus de 5% grâce aux marchés des énergies renouvelables et de l'électronique. L'Amérique du Nord est en croissance significative, à plus de 5%. Les marchés des énergies renouvelables et de l'électronique sont en croissance, tandis que la distribution électrique est en retrait. Enfin, la baisse dans le Reste du Monde est liée à un effet de référence défavorable.

CHIFFRE D'AFFAIRES DES 9 PREMIERS MOIS DE L'ANNEE 2019 EN CROISSANCE DE 10%

Mersen réalise au cours des 9 premiers mois de l'année 2019 un chiffre d'affaires consolidé de 718 millions d'euros, en croissance organique de plus de 5% par rapport à l'année dernière. En tenant compte des effets de change positifs de plus de 14 millions d'euros et de l'intégration d'Idealec et FTCap, la croissance est de près de 10%.

en millions d'euros 9m 2019 9m 2018 Croissance Effet de Effet de Croissance organique périmètre change publiée Advanced Materials 412,1 364,2 10,4% 0,8% 1,8% 13,2% Electrical Power 305,9 289,0 -1,4% 4,6% 2,7% 5,8% Europe 244,5 220,3 5,7% 5,6% -0,3% 11,0% Asie-Pacifique 195,4 188,9 0,4% 1,4% 1,6% 3,5% Amérique du Nord 249,8 217,4 8,4% 0,4% 5,7% 14,9% Reste du Monde 28,3 26,6 7,1% 0,4% -1,1% 6,3% Groupe 718,0 653,2 5,2% 2,5% 2,2% 9,9%

PERSPECTIVES 2019 REAFFIRMEES

Les tendances annoncées par le Groupe sur ses marchés au début de l'année se confirment :

Le marché du solaire devrait être en reprise au 2 ème semestre par rapport au 1 er semestre.

semestre par rapport au 1 semestre. La croissance du marché de l'électronique devrait être tirée par les semi-conducteurs à base de carbure de silicium (SiC), tandis que le marché des semi-conducteurs en silicium serait en repli.

